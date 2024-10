Masters 1000 Shanghai 2024: Sinner non si ferma più, Djokovic battuto e settimo titolo stagionale (Di domenica 13 ottobre 2024) Un’inarrestabile Jannik Sinner trionfa anche nel Masters 1000 di Shanghai 2024. Il fuoriclasse azzurro ha superato la resistenza di Novak Djokovic in due set, con il punteggio di 7-6(4) 6-3 in un’ora e 37 minuti di gioco. Ennesima prova di maturità per il numero uno al mondo, che ha concesso pochissimo al serbo, in grande spolvero in questa settimana sul cemento della metropoli cinese, sfruttando cinicamente alla perfezione le poche chance che gli sono capitate. Dopo i successi di Miami e Cincinnati, arriva il terzo titolo 1000 in stagione per Sinner, cosa che non capitava dal 2018, quando Nadal vinse Monte-Carlo, Roma e Toronto. Rimane a digiuno invece Nole, che in questo 2024 non è riuscito a trovare alcun titolo e a cui ne manca solo uno per arrivare a quota 100: il suo unico acuto rimane quello delle Olimpiadi di Parigi 2024 con la medaglia d’oro. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un’inarrestabile Janniktrionfa anche neldi. Il fuoriclasse azzurro ha superato la resistenza di Novakin due set, con il punteggio di 7-6(4) 6-3 in un’ora e 37 minuti di gioco. Ennesima prova di maturità per il numero uno al mondo, che ha concesso pochissimo al serbo, in grande spolvero in questa settimana sul cemento della metropoli cinese, sfruttando cinicamente alla perfezione le poche chance che gli sono capitate. Dopo i successi di Miami e Cincinnati, arriva il terzoin stagione per, cosa che non capitava dal 2018, quando Nadal vinse Monte-Carlo, Roma e Toronto. Rimane a digiuno invece Nole, che in questonon è riuscito a trovare alcune a cui ne manca solo uno per arrivare a quota 100: il suo unico acuto rimane quello delle Olimpiadi di Parigicon la medaglia d’oro.

