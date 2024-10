Masters 1000 Shanghai 2024: Federer, Alcaraz e Ferrero assistono vicini alla finale (Di domenica 13 ottobre 2024) Ospiti d’eccezione per la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Sugli spalti infatti la telecamera ha più volte indugiato su Roger Federer, presente anche ieri nella semifinale dell’altoatesino contro Machac, salutato con un’ovazione dal pubblico cinese. Vicino all’ex campione elvetico ci sono anche Carlos Alcaraz, eliminato ai quarti di finale a sorpresa proprio dal ceco classe 2000, e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero. Proprio l’ex numero 1 spagnolo e vincitrice del Roland Garros 2003 è stato inquadrato mentre parlava con Federer. In that one picture, we have 25 Grand Slam titles! #sinner #djokovic #Ferrero #Federer #Alcaraz pic.twitter.com/pk13Yr2wS8 — TennisTime (@Tennistimechat) October 13, 2024 Masters 1000 Shanghai 2024: Federer, Alcaraz e Ferrero assistono vicini alla finale SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ospiti d’eccezione per ladelditra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Sugli spalti infatti la telecamera ha più volte indugiato su Roger, presente anche ieri nella semidell’altoatesino contro Machac, salutato con un’ovazione dal pubblico cinese. Vicino all’ex campione elvetico ci sono anche Carlos, eliminato ai quarti dia sorpresa proprio dal ceco classe 2000, e il suo allenatore Juan Carlos. Proprio l’ex numero 1 spagnolo e vincitrice del Roland Garros 2003 è stato inquadrato mentre parlava con. In that one picture, we have 25 Grand Slam titles! #sinner #djokovic #pic.twitter.com/pk13Yr2wS8 — TennisTime (@Tennistimechat) October 13,SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masters 1000 Shanghai 2024 : montepremi e prize money con Sinner - Sono presenti davvero tutti i big in Cina, da Carlos Alcaraz ad Alexander Zverev e Daniil Medvedev, fino a Novak Djokovic, al ritorno in campo dopo New York. MONTEPREMI MASTERS 1000 SHANGHAI 2024 PRIMO TURNO – € 20. Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sul cemento cinese dal 2 al 13 ottobre. (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 4-4 - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 36 – Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere 10. Tra i due tennisti è l’ottavo precedente, con il serbo che si trova in vantaggio per 4-3. Sportface. 30 locali). 40 – Si parte con Djokovic al servizio 10. Il live e la diretta testuale di Sinner-Djokovic, incontro valevole per la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 2-3 - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - L’azzurro, dal canto suo, va a caccia del suo terzo ‘Mille’ in stagione dopo i trionfi ottenuti rispettivamente a Miami e Cincinnati. . 30 locali). COME SEGUIRE SINNER-DJOKOVIC IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-DJOKOVIC 2-3 PRIMO SET – Quattro punti consecutivi per Djokovic, che tiene a 15 e sale sul 3-2 PRIMO ... (Sportface.it)