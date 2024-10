Lara Croft torna su console e PC con la Darkness Trilogy di Tomb Raider rimasterizzata (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Lara Croft sta per tornare in un'edizione rimasterizzata delle sue avventure in Tomb Raider: Aspyr ha annunciato il ritorno della "Darkness Trilogy" con Tomb Raider IV-V-VI Remastered, una collezione che riporterà alla luce tre capitoli iconici della saga, originariamente sviluppati da Core Design. A partire dal 14 febbraio 2025, PlayStation 5, Xbox Series, L'articolo Lara Croft torna su console e PC con la Darkness Trilogy di Tomb Raider rimasterizzata proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) –sta perre in un'edizionedelle sue avventure in: Aspyr ha annunciato il ritorno della "" conIV-V-VI Remastered, una collezione che riporterà alla luce tre capitoli iconici della saga, originariamente sviluppati da Core Design. A partire dal 14 febbraio 2025, PlayStation 5, Xbox Series, L'articolosue PC con ladiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

