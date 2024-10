Ilrestodelcarlino.it - La Storia della Medicina. Due incontri in biblioteca

(Di domenica 13 ottobre 2024) Prende il via martedì una mini-rassegna di duededicati allaa Castel San Pietro Terme, che in epoca medievale fu sede pro tempore dell’Università di Bologna, organizzata dall’Associazione turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme con il patrocinio del Comune e dell’Associazione culturale TerraMemoria. In particolare si parlerà di, dell’antropologia medica efilosofia, di Bartolomeo da Varignana, la scuola medica e l’insegnamentonella Bologna del XIV secolo.