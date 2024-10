Tpi.it - La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della 13esima puntata

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) La: leStasera, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade La, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal ?ahin, interpretato da Murat Ünalm??, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme ledi oggi.Ibrahim è affranto per la decisione di Deva di sposare Gulcemal e telefona a Gara dicendole che se non impedirà il matrimonio rivelerà a Deva che è sua madre. Mentre Gulcemal è in ospedale, ancora sconvolto dalla rivelazione di Zafer, Deva gli telefona invano e inizia a temere che non torni.