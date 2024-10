Kamala Harris inizia a essere nervosa (Di domenica 13 ottobre 2024) Manca ormai meno di un mese al voto. E Kamala Harris non può permettersi di dormire sonni tranquilli. Lo sappiamo: a prima vista, questa potrebbe sembrare un’affermazione strana. In fin dei conti, da quando è scesa in campo, la vicepresidente ha raccolto circa un miliardo di dollari in finanziamenti (più del doppio di quanto rastrellato da Donald Trump nello stesso arco temporale). Tuttavia, a una tale potenza di fuoco economica non sembra corrispondere una candidatura effettivamente solida. Secondo il modello predittivo di The Hill, la vicepresidente ha oggi il 51% delle chances di vincere le elezioni: si tratta di un calo di cinque punti rispetto alla fine di settembre. Panorama.it - Kamala Harris inizia a essere nervosa Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Manca ormai meno di un mese al voto. Enon può permettersi di dormire sonni tranquilli. Lo sappiamo: a prima vista, questa potrebbe sembrare un’affermazione strana. In fin dei conti, da quando è scesa in campo, la vicepresidente ha raccolto circa un miliardo di dollari in finanziamenti (più del doppio di quanto rastrellato da Donald Trump nello stesso arco temporale). Tuttavia, a una tale potenza di fuoco economica non sembra corrispondere una candidatura effettivamente solida. Secondo il modello predittivo di The Hill, la vicepresidente ha oggi il 51% delle chances di vincere le elezioni: si tratta di un calo di cinque punti rispetto alla fine di settembre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nata nel Bronx il 13 ottobre 1989 - è la più giovane deputata Usa e si batte con grinta per Kamala Harris (e per tutte le donne) - Riservata nella vita privata come sa essere una Bilancia, scattante come l’ascendente Sagittario. Ardente, velocissima, grintosa. Sarà il suo Plutone in Scorpione pianeta potente nel Tema Natale a portare gli Stati Uniti su un nuovo cammino? L’oroscopo del giorno L’oroscopo della settimana iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Il Tema Natale di Alexandria Ocasio-Cortez, Bilancia ... (Iodonna.it)

Kamala Harris - sondaggio da brividi : ecco chi non la vuole presidente. La “chiamata alle armi” di Obama - Harris “ha problemi con gli uomini per le stesse ragioni per cui li aveva Hillary Clinton: perché la misoginia esiste come esistono idee antiquate su chi debba essere presidente”: lo afferma Christy Setzer, stratega democratica. Non hanno giovato le sue recenti ammissioni sulle armi, che l’hanno resa molto contigua al suo competitor. (Secoloditalia.it)

Elezioni Usa - Donald Trump rifiuta un nuovo confronto tv con Kamala Harris. Lei lo attacca : “Cattivo servizio - si dimostra debole” - Consensi, quest’ultimi, persi per strada da Biden anche a causa delle promesse non mantenute in tema di immigrazione. Risultati legati anche alla campagna elettorale aggressiva di Trump sulla conquista del cosiddetto “bro vote“, il voto di maschi giovani, in particolare orientati alla cultura delle frat house, ossia delle confraternite studentesche, delle tifoserie sportive e degli sport di ... (Ilfattoquotidiano.it)