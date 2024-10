“Io non ce la faccio più”. In tv un dossier sul burnout dei docenti: “Un mestiere appassionante, ma logorante, sottoposto al giudizio pressante di dirigenti, genitori e studenti” (Di domenica 13 ottobre 2024) Il programma di approfondimento giornalistico Falò, in onda sulla RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana), ha dedicato un servizio al tema del burnout tra gli insegnanti, un fenomeno diffuso ma spesso taciuto. L'articolo “Io non ce la faccio più”. In tv un dossier sul burnout dei docenti: “Un mestiere appassionante, ma logorante, sottoposto al giudizio pressante di dirigenti, genitori e studenti” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il programma di approfondimento giornalistico Falò, in onda sulla RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana), ha dedicato un servizio al tema deltra gli insegnanti, un fenomeno diffuso ma spesso taciuto. L'articolo “Io non ce lapiù”. In tv unsuldei: “Un, maaldi” .

