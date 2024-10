Inzaghi prepara Roma-Inter con mezza formazione fatta: tutti i nomi (Di domenica 13 ottobre 2024) Inzaghi non riposa nemmeno quando è tempo di sosta, anche perché la sua Inter si è divisa in due gruppi ma quello rimasto a Milano è ben nutrito e sta preparando al meglio la trasferta in casa della Roma. Metà formazione in un certo senso è già definita. A seguire le ultime novità APPIANO GENTILE – L’Inter si ritrova praticamente senza metà rosa a una settimana dalla trasferta nella Capitale. La seconda sosta Internazionale della stagione priva Simone Inzaghi di dodici nazionali, che rientreranno a Milano a gruppi intorno a metà settimana. Chi prima, chi dopo. E ad Appiano Gentile (CO) si lavora con una formazione praticamente obbligata. Sarà la formazione titolare in Roma-Inter di domenica 20 ottobre? Difficile ma la base è piuttosto solida. Per l’undici iniziale nel prossimo impegno di Serie A prima bisognerà attendere il rientro di tutti. Inter-news.it - Inzaghi prepara Roma-Inter con mezza formazione fatta: tutti i nomi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024)non riposa nemmeno quando è tempo di sosta, anche perché la suasi è divisa in due gruppi ma quello rimasto a Milano è ben nutrito e stando al meglio la trasferta in casa della. Metàin un certo senso è già definita. A seguire le ultime novità APPIANO GENTILE – L’si ritrova praticamente senza metà rosa a una settimana dalla trasferta nella Capitale. La seconda sostanazionale della stagione priva Simonedi dodici nazionali, che rientreranno a Milano a gruppi intorno a metà settimana. Chi prima, chi dopo. E ad Appiano Gentile (CO) si lavora con unapraticamente obbligata. Sarà latitolare indi domenica 20 ottobre? Difficile ma la base è piuttosto solida. Per l’undici iniziale nel prossimo impegno di Serie A prima bisognerà attendere il rientro di

