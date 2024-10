Infortuni, influenze e un pizzico di immaturità: la Roma Volley crolla a Milano (Di domenica 13 ottobre 2024) La SMI Roma Volley, arrivata alla gara con due atlete infortunate e due convalescenti, soccombe davanti a una delle squadre candidate al titolo. All’Allianz Cloud le Wolves cercano di lottare, riuscendo a stare in scia di Milano nei primi due set, ma devono comunque arrendersi per 3-0 contro la Europa.today.it - Infortuni, influenze e un pizzico di immaturità: la Roma Volley crolla a Milano Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La SMI, arrivata alla gara con due atlete infortunate e due convalescenti, soccombe davanti a una delle squadre candidate al titolo. All’Allianz Cloud le Wolves cercano di lottare, riuscendo a stare in scia dinei primi due set, ma devono comunque arrendersi per 3-0 contro la

