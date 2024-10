Incidente frontale tra due auto, muore un uomo di 66 anni (Di domenica 13 ottobre 2024) Incidente stradale nella mattinata tra la provincia di Latina e quella Frosinone e più precisamente sulla strada che collega il comune di Santi Cosma e Damiano alla Valle dei Santi. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita un uomo di 66 anni originario di Coreno Ausonio. I soccorsi Frosinonetoday.it - Incidente frontale tra due auto, muore un uomo di 66 anni Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)stradale nella mattinata tra la provincia di Latina e quella Frosinone e più precisamente sulla strada che collega il comune di Santi Cosma e Damiano alla Valle dei Santi. Nello scontrotra dueha perso la vita undi 66originario di Coreno Ausonio. I soccorsi

