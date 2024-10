Il settimo sigillo di Sinner nel 2024: dagli Slam a Shanghai, così chiuderà l’anno da più forte del mondo. Nonostante il fardello doping (Di domenica 13 ottobre 2024) L’allievo che supera il maestro, sotto gli occhi del maestro per eccellenza. Tradotto: Jannik Sinner che supera Novak Djokovic, sotto gli occhi di Roger Federer. Si può riassumere in questo modo la vittoria arrivata nel Masters 1000 di Shanghai. L’ennesima dimostrazione di forza fisica e mentale di un anno che non passerà agli annali solo per il tennis italiano, ma per lo sport azzurro in generale. Nel segno di Nole Il numero 1 del mondo in Cina non ha soltanto raccolto il titolo numero 17 della carriera o allargato la forbice che lo separa degli altri avversari nel ranking. Ha bloccato la missione “centesimo titolo” di Nole e lo ha fatto sul terreno che ha reso il serbo una leggenda di questo sport: giocare meglio i momenti più importanti. Ilfattoquotidiano.it - Il settimo sigillo di Sinner nel 2024: dagli Slam a Shanghai, così chiuderà l’anno da più forte del mondo. Nonostante il fardello doping Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’allievo che supera il maestro, sotto gli occhi del maestro per eccellenza. Tradotto: Jannikche supera Novak Djokovic, sotto gli occhi di Roger Federer. Si può riassumere in questo modo la vittoria arrivata nel Masters 1000 di. L’ennesima dimostrazione di forza fisica e mentale di un anno che non passerà agli annali solo per il tennis italiano, ma per lo sport azzurro in generale. Nel segno di Nole Il numero 1 delin Cina non ha soltanto raccolto il titolo numero 17 della carriera o allargato la forbice che lo separa degli altri avversari nel ranking. Ha bloccato la missione “centesimo titolo” di Nole e lo ha fatto sul terreno che ha reso il serbo una leggenda di questo sport: giocare meglio i momenti più importanti.

