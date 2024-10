Il Milan è Pulisic dipendente, ma Pochettino lancia l'allarme: la gestione di Fonseca diventa fondamentale (Di domenica 13 ottobre 2024) La verità è che c`è ben poco da fare: il Milan è Pulisic dipendente. Che fosse un giocatore diverso, speciale, lo si era capito già dal Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) La verità è che c`è ben poco da fare: il. Che fosse un giocatore diverso, speciale, lo si era capito già dal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pochettino lancia l'allarme - ma il Milan è Pulisic dipendente : la gestione di Fonseca diventa fondamentale - La verità è che c`è ben poco da fare: il Milan è Pulisic dipendente. Che fosse un giocatore diverso, speciale, lo si era capito già dal... (Calciomercato.com)

Pochettino lancia l’allarme - ma il Milan è Pulisic dipendente : la gestione di Fonseca diventa fondamentalePochettino lancia l’allarme - ma il Milan è Pulisic dipendente : la gestione di Fonseca diventa fondamentale|Primapagina - Tante, troppe (una ogni 3 giorni di media) per pensare che il numero 11 disputi ogni singolo minuto. . 2024-10-13 13:00:00 Arrivano conferme: L’ALLARME C’è un problema che va analizzato e arriva proprio dagli impegni di questa pausa per le Nazionali. A volte dobbiamo proteggerlo, infatti è arrivato un po’ stanco. (Justcalcio.com)

Milan - Christian Pulisic non si ferma più : assist anche con gli Stati Uniti! - Ora sarà compito degli uomini di Paulo Fonseca seguire la via tracciata dal calciatore americano prima che il cammino della squadra verso gli obiettivi stagionali si complichi in maniera irreparabile. Il numero 11 del Milan ha realizzato l’assist per il goal che ha sbloccato la partita nell’amichevole contro Panama. (Dailymilan.it)