Il Futball Cava Ronco torna alla vittoria dopo ko di fila: Guiebre stende il Solarolo (Di domenica 13 ottobre 2024) dopo tre sconfitte consecutive il Futball Cava Ronco torna alla vittoria, battento per 1-0 il Solarolo. Decisiva la rete di Guiebre al 76'. “Questa è una vittoria importantissima per noi - commenta Guiebre -. È stata una gara molto equilibrata, ma abbiamo meritato di ottenere i tre punti. Inoltre Forlitoday.it - Il Futball Cava Ronco torna alla vittoria dopo ko di fila: Guiebre stende il Solarolo Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)tre sconfitte consecutive il, battento per 1-0 il. Decisiva la rete dial 76'. “Questa è unaimportantissima per noi - commenta-. È stata una gara molto equilibrata, ma abbiamo meritato di ottenere i tre punti. Inoltre

