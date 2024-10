Grande fratello, Shaila Gatta felice per gli aerei su Javier e Lorenzo: duro commento di Enzo Paolo Turchi (Di domenica 13 ottobre 2024) Shaila Gatta continua ad essere al centro delle dinamiche del Grande fratello e sembra che i concorrenti stanno iniziando a capire il suo gioco o meglio la sua strategia. Il comportamento della ragazza ha spinto anche Enzo Paolo Turchi ad avere una reazione. A detta del coreografo ed esperto di danza, nella critica mossa nella Casa più spiata d’Italia al centro delle discussioni nel web, l’ex allieva ballerina di Amici di Maria De Filippi cambierebbe spesso pensiero, in particolare in funzione dell’opinione dell’occhio pubblico. Grande fratello: Enzo Paolo Turchi contro Shaila Gatta Sono virali nel web le immagini della reazione avuta da Enzo Paolo Turchi nei confronti di Shaila Gatta. Anticipazionitv.it - Grande fratello, Shaila Gatta felice per gli aerei su Javier e Lorenzo: duro commento di Enzo Paolo Turchi Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di domenica 13 ottobre 2024)continua ad essere al centro delle dinamiche dele sembra che i concorrenti stanno iniziando a capire il suo gioco o meglio la sua strategia. Il comportamento della ragazza ha spinto anchead avere una reazione. A detta del coreografo ed esperto di danza, nella critica mossa nella Casa più spiata d’Italia al centro delle discussioni nel web, l’ex allieva ballerina di Amici di Maria De Filippi cambierebbe spesso pensiero, in particolare in funzione dell’opinione dell’occhio pubblico.controSono virali nel web le immagini della reazione avuta danei confronti di

