Anticipazionitv.it - Grande fratello 25, Enzo Paolo Turchi furioso con Helena Prestes e la zittisce: spiazza il motivo

(Di domenica 13 ottobre 2024)torna al centro del gossip per una sfuriata registrata al25 nei confronti della sua coinquilina. In presenza dei compagni di gioco, suoi coinquilini nella Casa più spiata d’Italia, nel momento dello scontro lui lamenta una mancanza di rispetto generale nei suoi confronti. E in particolare a scatenarne la rabbia é il comportamento mostratogli da, che a suo avviso si dimostra presuntuosa “sfidandolo” nella danza.perde le staffe alle prove di danzatorna al centro delle cronache rosa di, con una sfuriata che lo vede protagonista in gioco contro, e il tutto accade mentre i concorrenti sono alle prese con le prove per uno sketch di ballo.