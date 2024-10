Francesco Chimirri ucciso dal poliziotto Giuseppe Sortino, indagati anche il papà e i due fratelli della vittima (Di domenica 13 ottobre 2024) Si allunga la lista degli indagati dell'omicdio di Crotone. Sono sei gli indagati per la morte di Francesco Chimirri, pizzaiolo di 44 anni, deceduto il 7 ottobre scorso dopo essere stato Leggo.it - Francesco Chimirri ucciso dal poliziotto Giuseppe Sortino, indagati anche il papà e i due fratelli della vittima Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si allunga la lista deglidell'omicdio di Crotone. Sono sei gliper la morte di, pizzaiolo di 44 anni, deceduto il 7 ottobre scorso dopo essere stato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'inchiesta di Bari si allarga, si indaga su eventuali mandanti e complici - Si indaga per capire se Vincenzo Coviello, licenziato l'8 agosto da Intesa San Paolo per accessi abusivi ai conti, avesse un complice o un mandante. Nel conto di Giorgia Meloni, Coviello sarebbe entra ... (msn.com)

Inchiesta di Bari si allarga, si indaga su eventuali mandanti e complici - Si indaga per capire se Vincenzo Coviello, licenziato l'8 agosto da intesa San Paolo per accessi abusivi, agisse da solo o per conto di qualcuno ... (rainews.it)

Uccisione 44enne a Crotone, salgono a sei le persone indagate fotogallery - Sono sei gli indagati per la morte di Francesco Chimirri, pizzaiolo di 44 anni, deceduto il 7 ottobre scorso dopo essere stato raggiunto da un proiettile al petto sparato da un vice ispettore della ... (catanzaroinforma.it)