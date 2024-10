Ferito da un cinghiale nei boschi: 77enne soccorso dal 118 (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora un uomo Ferito da un cinghiale. Un 77enne è stato soccorso questo pomeriggio nei boschi del comune di Civitella della Chiana. Il 118 dell'Asl Tse è stato attivato alle 17 circa per soccorrere l'anziano Ferito dall'ungulato. Stando alle prime indiscrezioni l'uomo era a piedi, pare sia un Arezzonotizie.it - Ferito da un cinghiale nei boschi: 77enne soccorso dal 118 Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora un uomoda un. Unè statoquesto pomeriggio neidel comune di Civitella della Chiana. Il 118 dell'Asl Tse è stato attivato alle 17 circa per soccorrere l'anzianodall'ungulato. Stando alle prime indiscrezioni l'uomo era a piedi, pare sia un

Ferito da un cinghiale nel bosco - è grave : trasportato in ospedale con Pegaso - L’attacco ha provocato serie lesioni alle braccia e al torace, lasciando la vittima in condizioni critiche. A supportare l’operazione di soccorso sono intervenuti la Misericordia di Sansepolcro con personale infermieristico a bordo, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Un drammatico incidente si è verificato questo pomeriggio nei boschi di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, dove ... (Lortica.it)

Aggredito da un cinghiale - 40enne ferito e soccorso con Pegaso - Si trovava nei boschi di Caprese Michelangelo quando sulla sua strada ha incontrato un cinghiale. Non è chiaro poi cosa sia accaduto, probabilmente si sono susseguiti momenti di panico, al termine dei quali c'è stato un violento contatto e l'animale avrebbe ferito l'uomo che gli si trovava di... (Arezzonotizie.it)

Ferito da un cinghiale nel bosco - è grave. Trasportato in ospedale con Pegaso - L'uomo è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all'ospedale Ponte a Niccheri in codice 2. Il 40enne si è scontrato con l’animale selvatico, riportando diversi traumi. 32. Attivati la Misericordia di Sansepolcro con infermiere a bordo, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Ancora non si conoscono i contorni della vicenda, né la dinamica dell’incidente. (Lanazione.it)