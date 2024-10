Ex Milan, Cafu: “Scudetto? Occhio al Napoli” | VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) Cafu, ex difensore di Milan e Roma in Serie A, ha parlato durante 'Il Festival dello Sport'. Qui il passaggio sulla lotta Scudetto e non solo Cafu, ex difensore di Milan e Roma in Serie A, ha parlato durante 'Il Festival dello Sport'. Qui il passaggio sulla lotta Scudetto e non solo. Ecco le sue parole riprese da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Ex Milan, Cafu: “Scudetto? Occhio al Napoli” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024), ex difensore die Roma in Serie A, ha parlato durante 'Il Festival dello Sport'. Qui il passaggio sulla lottae non solo, ex difensore die Roma in Serie A, ha parlato durante 'Il Festival dello Sport'. Qui il passaggio sulla lottae non solo. Ecco le sue parole riprese da Gazzetta.it.

