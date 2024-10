Dopo quarant’anni, un pezzo di circonvallazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Un’opera pensata nel 1985 sta per essere parzialmente realizzata Dopo ben 40 anni: è la circonvallazione destinata a spostare, oltre le aree di sviluppo residenziale, il traffico in transito per il paese attraverso la provinciale 214, sull’asse Arluno-Busto Garolfo e deviazioni verso Villapia e Parabiago. Un’opera che si sarebbe dovuta realizzare in trincea, modificata in una arteria a raso. Una strada che Città metropolitana aveva inizialmente finanziato con 1,6 milioni. I lavori furono avviati a luglio 2020 ma dodici mesi più tardi ci fu la risoluzione del contratto d’appalto da parte dell’amministrazione guidata da Pierluca Oldani (nella foto) in quanto l’impresa appaltatrice, Migevi, risultava interdetta per infiltrazioni mafiose: nell’agosto 2020 il padre del titolare era stato arrestato con l’accusa di essere collegato al clan dei casalesi. Ilgiorno.it - Dopo quarant’anni, un pezzo di circonvallazione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un’opera pensata nel 1985 sta per essere parzialmente realizzataben 40 anni: è ladestinata a spostare, oltre le aree di sviluppo residenziale, il traffico in transito per il paese attraverso la provinciale 214, sull’asse Arluno-Busto Garolfo e deviazioni verso Villapia e Parabiago. Un’opera che si sarebbe dovuta realizzare in trincea, modificata in una arteria a raso. Una strada che Città metropolitana aveva inizialmente finanziato con 1,6 milioni. I lavori furono avviati a luglio 2020 ma dodici mesi più tardi ci fu la risoluzione del contratto d’appalto da parte dell’amministrazione guidata da Pierluca Oldani (nella foto) in quanto l’impresa appaltatrice, Migevi, risultava interdetta per infiltrazioni mafiose: nell’agosto 2020 il padre del titolare era stato arrestato con l’accusa di essere collegato al clan dei casalesi.

