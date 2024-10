Dalla pietra agli animali: i mattoni del mondo (Di domenica 13 ottobre 2024) ‘Bestiari, Erbari, Lapidari’ è un’enciclopedia cinematografica divisa in tre capitoli: animali, piante e minerali. Mondi pressoché sconosciuti, con cui forse, però, dovremmo dialogare perché costituiscono la parte essenziale della nostra vita sulla Terra. La coppia di documentaristi, Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, divide i capitoli anche secondo diversi generi cinematografici: ‘Bestiari’ è un found-footage (girati di repertorio) su come e perché il cinema ha ossessivamente rappresentato gli animali; ‘Erbari’, un documentario d’osservazione all’interno dell’Orto Botanico di Padova; ‘Lapidari’, è invece un film industriale ed emotivo sulla trasformazione della pietra in memoria collettiva. I registi, dopo l’anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, presentano il film questa sera alle 20 al Modernissimo. Ilrestodelcarlino.it - Dalla pietra agli animali: i mattoni del mondo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ‘Bestiari, Erbari, Lapidari’ è un’enciclopedia cinematografica divisa in tre capitoli:, piante e minerali. Mondi pressoché sconosciuti, con cui forse, però, dovremmo dialogare perché costituiscono la parte essenziale della nostra vita sulla Terra. La coppia di documentaristi, Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, divide i capitoli anche secondo diversi generi cinematografici: ‘Bestiari’ è un found-footage (girati di repertorio) su come e perché il cinema ha ossessivamente rappresentato gli; ‘Erbari’, un documentario d’osservazione all’interno dell’Orto Botanico di Padova; ‘Lapidari’, è invece un film industriale ed emotivo sulla trasformazione dellain memoria collettiva. I registi, dopo l’anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, presentano il film questa sera alle 20 al Modernissimo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio vicino al rifugio per cani a Pietrasanta. Animali salvati dalle fiamme - I cani sono stati messi in salvo. . Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e i volontari del rifugio dei cani che si sono occupati degli animali, senza nessuna conseguenza per gli amici a quattro zampe. Pietrasanta (Lucca), 13 agosto 2024 – Fiamme vicino a un rifugio per cani, ma per fortuna gli animali sono stati salvati. (Lanazione.it)