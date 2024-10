Iltempo.it - "Cos'hai detto?". De Filippi-Kadiu, scintille ad Amici

(Di domenica 13 ottobre 2024) La puntata di “” di domenica 13 ottobre è stata, come di consueto, ricca di colpi di scena e simpatici siparietti. Dopo l'uscita di Alena, che ha perso la sfida con Chiamamifaro, ci sono state le consuete gare di canto e ballo. I giudici erano Fiorella Mannoia per il canto e Klediper la danza. Come sempre, al termine di ogni esibizione, i giudici sono stati chiamati a commentare i ragazzi e allievi della scuola più famosa d'Italia e a dare loro un voto, generando una classifica finale. Kledi si è fatto riconoscere fin da subito per la sua precisione e criticità, tanto da dar vita a un botta e risposta con Maria che sembrava inizialmente simpatico ed è poi quasi finito nel "pungente". Il giudice non ha fatto passare nulla, si è mostrato insoddisfatto di tutti i ballerini generando una vera e propria "strage".