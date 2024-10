Gamberorosso.it - Cos’è il pan tramvai, la colazione tipica dei tranvieri brianzoli

(Di domenica 13 ottobre 2024) Quante scorpacciate su quel tram che collegava Monza e Milano: fu la prima linea interurbana d'Italia, dapprima trainata dai cavalli, poi elettrificata dal 1900, culla del mitico pan, ladei viaggiatori, dei «», che a inizio Novecento portavano con loro questo goloso spuntino per affrontare al meglio la giornata di lavoro. Un pane dolce ricco di uva sultanina, ancora oggi popolarissimo in Brianza. Il pane speciale per affrontare il viaggio in tram Il viaggio, al tempo, era lungo: il treno correva per le campagne a 15 chilometri orari, la vita da pendolari non era facile. Con tutta l’uvetta e la frutta secca all’interno, quell’impasto morbido era perfetto per spezzare la fame e dare il giusto sostentamento ai lavoratori: la proporzione tra frutta e pane è circa 2:1, tanto che un tempo veniva soprannominato «panettone dei poveri».