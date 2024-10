Romadailynews.it - Cina: settore auto registra slancio di crescita nei primi nove mesi del 2024

(Di domenica 13 ottobre 2024) Pechino, 13 ott – (Xinhua) – L’industriamobilistica cinese ha mostrato un trend di, con un aumento costante nella sua produzione e vendita di veicoli neidel, come mostrato ieri dai dati dalla China Association ofmobile Manufacturers. Da gennaio a settembre, la produzionemobilistica dellae’ ammontata a circa 21,47 milioni di unita’, con un incremento dell’1,9% su base annua. Le vendite dimobili hanno raggiunto 21,57 milioni di unita’, un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A settembre, la produzionemobilistica e’ stata di quasi 2,8 milioni di unita’, in calo dell’1,9% su base annua, mentre le vendite mensili sono ammontate a circa 2,81 milioni di unita’, in diminuzione dell’1,7% su base annua.