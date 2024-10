Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni di stasera 13 ottobre: il ritorno del mitico Roberto Baggio (Di domenica 13 ottobre 2024) Che Tempo Che Fa torna con una nuova puntata in onda, come di consueto, la domenica sera sul NOVE. Domenica 13 ottobre a partire dalle 19:30 nello studio di Fabio Fazio si avvicendano ospiti molto attesi dal pubblico, specialmente dagli appassionati di calcio. Una puntata “nel pallone”, è il caso di dirlo, con le interviste a due giganti italiani come Pep Guardiola e il mitico Roberto Baggio. Spazio anche alla musica con Ghali, fresco di nuovo singolo (e tour), e non solo. Ma vediamo nel dettaglio. Pep Guardiola e Roberto Baggio, due miti del calcio Due interviste esclusive e molto attese quelle di Pep Guardiola e Roberto Baggio. Il primo è uno degli allenatori di calcio con più vittorie di sempre (40 trofei), dal 2016 allenatore del Manchester City nonché l’unico ad aver vinto il campionato inglese per ben quattro volte consecutive. Dilei.it - Che Tempo Che Fa, ospiti e anticipazioni di stasera 13 ottobre: il ritorno del mitico Roberto Baggio Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CheChe Fa torna con una nuova puntata in onda, come di consueto, la domenica sera sul NOVE. Domenica 13a partire dalle 19:30 nello studio di Fabio Fazio si avvicendanomolto attesi dal pubblico, specialmente dagli appassionati di calcio. Una puntata “nel pallone”, è il caso di dirlo, con le interviste a due giganti italiani come Pep Guardiola e il. Spazio anche alla musica con Ghali, fresco di nuovo singolo (e tour), e non solo. Ma vediamo nel dettaglio. Pep Guardiola e, due miti del calcio Due interviste esclusive e molto attese quelle di Pep Guardiola e. Il primo è uno degli allenatori di calcio con più vittorie di sempre (40 trofei), dal 2016 allenatore del Manchester City nonché l’unico ad aver vinto il campionato inglese per ben quattro volte consecutive.

