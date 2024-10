Lanazione.it - Campo del ’Torricelli’: "Servono le porte"

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’appello dei residenti: rimettete lenel campetto di via Torricelli. Il campetto verde si trova in zona pedecollinare a due passi dal cimitero di Sant’Antonio, lungo la strada che porta a piazza Marconi. Un’area verde con una storia, visto che sono in molti a ricordare interminabili partite tra ragazzini negli anni passati, tutti affascinati dal fatto che il campetto aveva anche dellee quindi fare le squadre, scegliersi e poi far partire il match era davvero facile. Lefurono messe, e mantenute nel tempo, per facilitare la vita ai ragazzi che in loro assenza usavano giubbotti o pali di fortuna per delimitare l’area del portiere. Diversi mesi fa purtroppo sono state tolte e non sostituite.