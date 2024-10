Lanazione.it - Bcl vuol tornare subito in corsa. Caccia al blitz contro l’Etrusca

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il miglior attacco del campionato di serie B Interregionale, quello di San Miniato (a pari merito con Costone Siena),la seconda miglior difesa, quella lucchese. Dopo le prime due vittorie di esordio, con ildi Cecina, nel turno infrasettimanale per Basket Ball Club Lucca è arrivata la prima sconfitta, al PalatagliateSpezia. Adesso i biancorossi sono nel folto gruppo a quota 4 in classifica, insieme a Empoli, Spezia, San Miniato e Mens Sana Siena, dietro al Costone, sempre della città del Palio, che comanda a punteggio pieno. Peccato, perché il successo era alla portata del team di coach Olivieri che ha giocato davvero a corrente alternata. Ottimi primo e quarto periodo (dove stava per concretizzarsi una rimonta eccezionale), però è anche vero che nel secondo e nel terzo la spina era completamente staccata.