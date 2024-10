Balotelli accostato a Pohjanpalo, esplode in diretta su Twitch: “Io questa Serie A te la smonto!” (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex attaccante della Nazionale visibilmente infastidito da una riflessione emersa durante un collegamento: "Solo perché non ero in Serie A, tutto quello che ho fatto non conta?" Fanpage.it - Balotelli accostato a Pohjanpalo, esplode in diretta su Twitch: “Io questa Serie A te la smonto!” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex attaccante della Nazionale visibilmente infastidito da una riflessione emersa durante un collegamento: "Solo perché non ero inA, tutto quello che ho fatto non conta?"

