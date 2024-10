Ballando con le Stelle 19 Vs Tú Sí Que Vales: ecco chi ha vinto la terza sfida di ascolti (Di domenica 13 ottobre 2024) Ieri, sabato 12 ottobre, sono andati in onda in prima serata Ballando con le Stelle su Rai 1 e Tú Sí Que Vales su Canale 5: chi ha vinto la gara di ascolti? La terza puntata della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle ha visto trionfare nuovamente la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Ballerini per una notte: Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Sebbene la conduttrice avesse anticipato la prima eliminazione dell’edizione, alla fine tutte le coppie sono passate alla quarta puntata. All’inizio del prossimo appuntamento, sabato 19 ottobre, due coppie scopriranno il loro destino. Sono infatti a rischio eliminazione Alan Friedman/Giada Lini e Sonia Bruganelli/Carlo Aloia. Nella quarta puntata di Tú Sí Que Vales, giunto alla sua undicesima edizione, il duo spagnolo Sebas e Sonia ha conquistato il pubblico e i giudici con la sua esibizione. Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19 Vs Tú Sí Que Vales: ecco chi ha vinto la terza sfida di ascolti Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ieri, sabato 12 ottobre, sono andati in onda in prima seratacon lesu Rai 1 e Tú Sí Quesu Canale 5: chi hala gara di? Lapuntata della diciannovesima edizione dicon leha visto trionfare nuovamente la coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Ballerini per una notte: Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Sebbene la conduttrice avesse anticipato la prima eliminazione dell’edizione, alla fine tutte le coppie sono passate alla quarta puntata. All’inizio del prossimo appuntamento, sabato 19 ottobre, due coppie scopriranno il loro destino. Sono infatti a rischio eliminazione Alan Friedman/Giada Lini e Sonia Bruganelli/Carlo Aloia. Nella quarta puntata di Tú Sí Que, giunto alla sua undicesima edizione, il duo spagnolo Sebas e Sonia ha conquistato il pubblico e i giudici con la sua esibizione.

