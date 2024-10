Ascolti tv ieri sera: Ballando con le stelle, Tu si que vales | Dati Auditel, sabato 12 ottobre 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Gli Ascolti tv di sabato 12 ottobre 2024. La prima serata di ieri ha visto una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci contro “Tu si que vales“ di Maria De Filippi. Chi ha vinto la prima sfida del sabato sera relativa agli Ascolti tv di ieri sera, sabato 12 ottobre 2024? Ecco i Dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le stelle vs Tu si que vales. Auditel ieri sera, 12 ottobre 2024 Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto? A vincere è Tu si Que vales, anche se di poco. Rai 1: Ballando con le stelle, la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0. Superguidatv.it - Ascolti tv ieri sera: Ballando con le stelle, Tu si que vales | Dati Auditel, sabato 12 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Glitv di12. La primata diha visto una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “con le” di Milly Carlucci contro “Tu si que“ di Maria De Filippi. Chi ha vinto la prima sfida delrelativa aglitv di12? Ecco ie di Audience della primata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv,con levs Tu si que, 12Sfida Rai1 vs Canale 5: “con le” contro “Tu si que”. Chi ha vinto? A vincere è Tu si Que, anche se di poco. Rai 1:con le, la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv di ieri : Italia-Belgio - Endless Love | Dati Auditel - giovedì 10 ottobre 2024 - 00% di share. 00. Ascolti tv: Italia-Belgio vs Endless Love. 000 spettatori al 0. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 10 ottobre 2024? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. 000 spettatori con lo 0. (Superguidatv.it)

Ascolti tv : chi ha vinto ieri sera? - Su La5 Temptation Island raccoglie 212. 3% (presentazione di 16 minuti: 1. 000 spettatori (1. 3%. . 2%). Su Canale5 – dalle 21:37 alle 0. 4% di share. 9%, nel primo episodio in prima tv free, e 387. 1%). 000 spettatori (3%). 000 spettatori con l’1. 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 533. 033. 7%). Sul Nove Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana raduna 276. (Italiasera.it)

Amadeus le prova tutte - ecco la nuova strategia per risollevare “Chissà chi è” : ascolti tv di ieri - Ma, come si dice in questo caso, tempo al tempo. Un numero ancora troppo basso, che è lontano anni luce dai fasti di Rai 1: Affari Tuoi ha catturato l’attenzione di ben 5. Proprio ieri vi abbiamo parlato della presunta finta scenetta di un concorrente che ha sbagliato il nome della fidanzata, chiamandola con quello della ex (clicca QUI per scoprire cosa è successo durante il programma). (Donnapop.it)