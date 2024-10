Artecinema al via da Tehachapi di JR a Mark Rothko

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Arte, fotografia, architettura contemporanea sono gli ingredienti della 29ª edizione del Festivalche sarà inaugurata il 16 ottobre alle 19,30 nel Teatro San Carlo di Napoli con la proiezione del film “”, dedicato al progetto realizzato da JR in un carcere di massima sicurezza californiano. Diretto dall’artista francese stesso, il film racconta le storie di circa cinquanta uomini, detenuti e guardie carcerarie, che attraverso il progetto fotografico collettivo si ritrovano a lavorare insieme. In 5 giorni la rassegna ideata e diretta da Laura Trisorio mostrerà 26 opere, molte delle quali in anteprima mondiale, europea o nazionale, divise nelle sezioni Arte e Dintorni, Architettura e Design, Fotografia oltre alla selezione di documentari sui maggiori artisti della scena internazionale.