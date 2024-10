Amici 24, diretta terza puntata: Chiamamifaro elimina Alena (Di domenica 13 ottobre 2024) Anticipazioni terza puntata di domenica 13 ottobre 2024 Mara De Filippi conduce su Canale 5 la terza puntata della nuova edizione di Amici, registrata giovedì. La prima sfida di canto decreta un’eliminazione: Alena dovrà abbandonare la scuola, battuta dall’aspirante allieva Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, che entra nella scuola. Nella sfida di ballo, invece, Sienna respinge l’assalto dell’aspirante Matias, confermando il suo banco. I due verdetti sono stati decisi da Charlie Rapino (canto) e Kledi (ballo). Le gare della settimana, invece, hanno visto giudici Fiorella Mannoia per i cantanti e Garrison per i ballerini. A vincere, rispettivamente, Nicolò e Daniele, mentre ultimi Senza Cri e Teodora. Davidemaggio.it - Amici 24, diretta terza puntata: Chiamamifaro elimina Alena Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Anticipazionidi domenica 13 ottobre 2024 Mara De Filippi conduce su Canale 5 ladella nuova edizione di, registrata giovedì. La prima sfida di canto decreta un’zione:dovrà abbandonare la scuola, battuta dall’aspirante allieva Angelica Gori, in arte, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, che entra nella scuola. Nella sfida di ballo, invece, Sienna respinge l’assalto dell’aspirante Matias, confermando il suo banco. I due verdetti sono stati decisi da Charlie Rapino (canto) e Kledi (ballo). Le gare della settimana, invece, hanno visto giudici Fiorella Mannoia per i cantanti e Garrison per i ballerini. A vincere, rispettivamente, Nicolò e Daniele, mentre ultimi Senza Cri e Teodora.

