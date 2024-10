Agatha All Along: I sette di Salem sono il vero processo di Agatha? (Di domenica 13 ottobre 2024) Agatha All Along ha raggiunto la sua metà questa settimana con l’episodio 5, “Darkest Hour/Wake Thy Power”, ed è stato un episodio ricco di sviluppi. Non solo l’episodio 5 ha visto la tragica morte di Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn) e la rivelazione della vera identità di Teen (Joe Locke), ma l’episodio ha anche visto un importante cambiamento dello status quo quando il resto della congrega è stato buttato fuori strada da Teen, facendo certamente domandare ai fan cosa succederà. Tuttavia, l’episodio ha visto anche il ritorno dei sette di Salem, il terrificante gruppo che ha dato la caccia alla congrega, ma la loro ricomparsa ha suscitato non poche domande, tra cui quella sulla reale natura del processo di Agatha. Quando la congrega entra nella terza prova, deduce subito che si tratta della prova di Agatha e sembra proprio che sia così. Nerdpool.it - Agatha All Along: I sette di Salem sono il vero processo di Agatha? Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 13 ottobre 2024)Allha raggiunto la sua metà questa settimana con l’episodio 5, “Darkest Hour/Wake Thy Power”, ed è stato un episodio ricco di sviluppi. Non solo l’episodio 5 ha visto la tragica morte di Alice Wu-Gulliver (Ali Ahn) e la rivelazione della vera identità di Teen (Joe Locke), ma l’episodio ha anche visto un importante cambiamento dello status quo quando il resto della congrega è stato buttato fuori strada da Teen, facendo certamente domandare ai fan cosa succederà. Tuttavia, l’episodio ha visto anche il ritorno deidi, il terrificante gruppo che ha dato la caccia alla congrega, ma la loro ricomparsa ha suscitato non poche domande, tra cui quella sulla reale natura deldi. Quando la congrega entra nella terza prova, deduce subito che si tratta della prova die sembra proprio che sia così.

