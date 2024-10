Anteprima24.it - Addio a Costantino Tedeschi, custode dell’Oasi del WWF: una vita dedicata alla natura

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi è spento, all’età di 63 anni,, storico gestoreWWF di Campolattaro, nonché uno dei fondatori dell’Associazione WWF Sannio e figura di riferimento per la tutela ambientale del territorio. L’uomo, originario di Ceppaloni, era ricoverato in ospedale da alcune settimane, dove ieri pomeriggio è deceduto a causa di complicazioni. Con la sua scomparsa, i monti del Partenio perdono uno dei loro più ferventi difensori, una presenza che ha saputo coniugare passione e dedizione per la salvaguardia dellaha dedicato oltre vent’anni della suagestioneWWF “Montagna di Sopra”, nel comune di Pannarano. Con un amore profondo per lae gli animali, accoglieva ogni visitatore con il suo sorriso contagioso, sempre pronto a spiegare con passione come rispettare quell’angolo di paradiso incontaminato.