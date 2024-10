Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 17:30 (Di sabato 12 ottobre 2024) Viabilità DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 17.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA A1 Roma-NAPOLI CONSEGUENTI CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO VERSO Roma. INCIDENTE ANCHE SULLA SP MAREMMANA INFERIORE ALTEZZA GUIDONIA E SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMNI VERSO IL GRA. ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA CASTEL DE CEVERI VERSO IL GRA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE SEMPRE PER INCIDENTE TRA APPIA E TUSCOLANA TORNATA REGOLARE LA LINEA FL3 Roma-VITERBO. I TRENI REGIONALI HANNO REGISTRATO MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 55 MINUTI. INFINE VI RICORDIAMO CHE OGGI A COLLEFERRO SI SVOLGERA’ LA PROCESSIONE IN ONORE DEL SANTO PATRONO. DALLE 18. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 17:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)DEL 12 OTTOBREORE 17.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA A1-NAPOLI CONSEGUENTI CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO VERSO. INCIDENTE ANCHE SULLA SP MAREMMANA INFERIORE ALTEZZA GUIDONIA E SULLA TIBURTINA ALTEZZA SETTECAMNI VERSO IL GRA. ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA BIS ALTEZZA CASTEL DE CEVERI VERSO IL GRA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE SEMPRE PER INCIDENTE TRA APPIA E TUSCOLANA TORNATA REGOLARE LA LINEA FL3-VITERBO. I TRENI REGIONALI HANNO REGISTRATO MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZA FINO A 55 MINUTI. INFINE VI RICORDIAMO CHE OGGI A COLLEFERRO SI SVOLGERA’ LA PROCESSIONE IN ONORE DEL SANTO PATRONO. DALLE 18.

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 16 : 30 - VIABILITÀ DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 16. DALLE 18. STASERA A CIAMPINO SI SVOLGERA’ LA NOTTE BIANCA. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, PROBLEMI INVECE CON IL TRASPORTO FERROVIARIO: RALLENTATA INFATTI LA LINEA FL3 ROMA-VITERBO PER GUASTO TECNICO ALLA ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 15 : 30 - A MARINO E’ INIZIATA VENERDì LA FESTA “CASTELLI DI CIOCCOLATO” CHE CELEBRA IL MONDO DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE. VIABILITÀ DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 15. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FIO A 40 MINUTI. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 13 : 30 - CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA CODE ANCHE SULL’AURELIA PER UN INCIDENTE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PER TRAFFICO SULLA CASSIA BIS CODE TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO PROSEGUENDO CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA IL BIVIO PER BASSANO ROMANO E SUTRI. (Romadailynews.it)