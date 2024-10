Sport.quotidiano.net - Unahotels-Treviso 88-64, i biancorossi dominano gli avversari

(Di sabato 12 ottobre 2024) Reggio Emilia, 12 ottobre 2024 – E alla quarta gara ufficiale della stagione l’si scopre finalmente squadra battendo nettamente, di grinta, intensità difensiva ma anche mostrando le sue note di talento la potenzialmente ostica Nutribullet. Che per due e quarti e mezzo tale si dimostra, prima di cedere, minuto dopo minuto, alla voglia deidi sfornare una prestazione convincente dopo le titubanti gare precedenti dove, va comunque ricordato, Reggio aveva prevalso due volte su tre. Primattori di serata, in rigoroso ordine cronologico: prima Sasha Grant, dominante nel secondo quarto, poi Winston, che nel terzo ha dato il la al successo biancorosso segnando lui e facendo segnare: in particolare Faye, monumentale anche in fase difensiva.