Tutto pronto per lo spettacolo Piccolomondomusica in scena al Teatro Vittorio Emanuele (Di sabato 12 ottobre 2024) E’ Tutto pronto per Piccolomondomusica lo spettacolo scritto da Marta Cutugno, fra i vincitori del prestigioso bando SIAE - Per Chi Crea - Nuove Opere sezione Teatro 2023, prodotto da Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri, realizzato con il sostegno di SIAE e del Ministero della Cultura Messinatoday.it - Tutto pronto per lo spettacolo Piccolomondomusica in scena al Teatro Vittorio Emanuele Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E’perloscritto da Marta Cutugno, fra i vincitori del prestigioso bando SIAE - Per Chi Crea - Nuove Opere sezione2023, prodotto da Maurizio Puglisi per Nutrimenti Terrestri, realizzato con il sostegno di SIAE e del Ministero della Cultura

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutto pronto per la “Domenica di carta” con una novità : la newsletter settimanale - SAN VITO DEI NORMANNI - C’è una novità in più, quest’anno, nella “Domenica di carta”, che si celebra il 13 ottobre prossimo. . L’iniziativa annuale, alla quale aderisce la Città di San Vito dei Normanni – assessorato alla Cultura, prevede l’apertura straordinaria della biblioteca comunale “Giovanni. (Brindisireport.it)

Futsal Pontedera : tutto pronto per l'esordio in Serie A2 - Tutto pronto in casa Futsal Pontedera per l'inizio del campionato di Serie A2. Dopo la splendida cavalcata che ha portato i pontederesi alla vittoria del proprio girone di Serie B nella passata stagione, ora. . . Per i bianconeri sarà un esordio storico nella categoria più alta mai affrontata finora. (Pisatoday.it)

Frosinone - "La cura delle immagini" - tutto pronto per la presentazione del laboratorio creativo e proiezione del film "Lunadigas" - Martedì 15 ottobre dalle 15:00 alle 18:00 presso WeSport Frosinone si terrà la presentazione del laboratorio “La cura delle immagini. Appunti e disegni per immaginarsi comunità, con affetto”. L’incontro inaugura le attività laboratoriali realizzate nella provincia di Frosinone all’interno... (Frosinonetoday.it)

Spoleto Jazz - tutto pronto per la nuova edizione. Si comincia con Greg Howe - Il sipario su Spoleto Jazz 2024 si alza questa sera, venerdì 11 ottobre con il chitarrista americano Greg Howe, che celebra i suoi 40 anni di carriera al Caio Melisso con Lost and Found. Howe, noto per la sua collaborazione con artisti del calibro di Michael Jackson, Justin Timberlake e Rihanna... (Perugiatoday.it)