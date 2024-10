Ilrestodelcarlino.it - Trodica, scontro al vertice. La Cluentina a Salvucci

(Di sabato 12 ottobre 2024) Occhi puntati a Porto Sant’Elpidio dove oggi si sfidano le prime della classe: la squadra di casa ospita ilallenato da Roberto Buratti ed è proprio quest’ultimo a presentare le partite della sesta giornata del campionato di Promozione, girone B. In questo turno esordirà Simonesulla panchina della, la dirigenza ha infatti promosso l’allenatore in seconda dopo le dimissioni di Marco Michettoni. Azzurra SBT-Palmense: "Mi aspetto una gara equilibrata tra formazioni che dispongono di buoni organici. Penso che possa finire in parità".-Monticelli: "Da un lato c’è la formazione locale, che è giovane e ben organizzata, e dall’altro quella ospite che sta attraversando un momento difficile, pur potendo contare su alcuni elementi importanti. Non mi meraviglierei in un pareggio".