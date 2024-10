Tragedia nel calcio, il giocatore collassa e muore in campo (Di sabato 12 ottobre 2024) Social. Tragedia nel calcio, il giocatore collassa e muore in campo. Una terribile Tragedia si è consumata in queste ore nel mondo del calcio. Un giocatore del quinto livello del calcio francese è morto a cinque giorni dal malore accusato mentre stava giocando una partita contro l’Angers. Nonostante l’intervento immediato dei medici per lui non c’è stato nulla da fare: in segno di lutto tutte le partite del campionato del weekend sono state sospese. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione dei fatti. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) L'articolo Tragedia nel calcio, il giocatore collassa e muore in campo proviene da TvZap. Tvzap.it - Tragedia nel calcio, il giocatore collassa e muore in campo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Social.nel, ilin. Una terribilesi è consumata in queste ore nel mondo del. Undel quinto livello delfrancese è morto a cinque giorni dal malore accusato mentre stava giocando una partita contro l’Angers. Nonostante l’intervento immediato dei medici per lui non c’è stato nulla da fare: in segno di lutto tutte le partite del campionato del weekend sono state sospese. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione dei fatti. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO) L'articolonel, ilinproviene da TvZap.

Tragedia nel calcio : Alexis Lescaille muore in campo a 34 anni - In segno di rispetto per la tragica scomparsa di Alexis Lescaille, tutte le partite del Championnat National 3 previste per il fine settimana sono state sospese. Privo di sensi, è stato soccorso immediatamente dai servizi di emergenza e trasportato all’ospedale di La Roche-sur-Yon, dove è stata diagnosticata la rottura di un aneurisma. (Thesocialpost.it)

Tragedia nel calcio francese : è morto il giocatore collassato in campo per la rottura di un aneurisma - Continua a leggere . Trasportato d'urgenza in ospedale gli è stata diagnosticata la rottura di un aneurisma: in segno di lutto tutte le partite del campionato del weekend sono state sospese. Alexis Lescaille, 34enne giocatore dell'AS La Châtaigneraie che milita nel Championnat National 3, il quinto livello del calcio francese è morto a cinque giorni dal malore accusato mentre stava giocando una ... (Fanpage.it)

