Terrore a Brindisi, uomo rapisce un bambino sotto gli occhi della sorella (Di sabato 12 ottobre 2024) Attimi di puro Terrore ieri sera, 12 ottobre, in via Provinciale San Vito a Brindisi, dove un 29enne di origini gambiane ha scatenato il panico aggredendo una ragazza 19enne e poi strappandole di mano il fratellino di 10 anni. Decisivo l'intervento dei poliziotti che si trovavano da quelle parti, che hanno immobilizzato l'uomo che nel frattempo stava scappando col bambino verso i binari di un passaggio a livello. Il tentato rapimento del bambino I fatti si sono svolti poco dopo le 20:30, quando la ragazza 19enne stava passeggiando con il fratellino di 10 anni. Dall'altro lato della strada improvvisamente, un 29enne della Guinea, ha bloccato il traffico e ha attraversato la strada e il suo obiettivo era proprio il bambino. Ha prima schiaffeggiato la ragazza, poi le ha strappato dalle mani il bambino, anche lui preso a schiaffi.

