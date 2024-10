Tajani: "Militari italiani restano in Libano" (Di sabato 12 ottobre 2024) "La richiesta di spostarsi dal Libano è stata respinta: non è una scelta italiana stare là, ma delle Nazioni Unite. I nostri soldati non sono terroristi di Hezbollah, è inaccettabile che siano stati attaccati dall'esercito israeliano". Lo spiega in un'intervista a La Stampa il ministro degli Europa.today.it - Tajani: "Militari italiani restano in Libano" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "La richiesta di spostarsi dalè stata respinta: non è una scelta italiana stare là, ma delle Nazioni Unite. I nostri soldati non sono terroristi di Hezbollah, è inaccettabile che siano stati attaccati dall'esercito israeliano". Lo spiega in un'intervista a La Stampa il ministro degli

Libano - Tajani “I soldati italiani non si toccano” - Questo è il modo migliore per impedire che ci siano scontri tra esercito israeliano e Hezbollah”. “Noi abbiamo una soluzione – ha detto ancora il ministro -: un primo cuscinetto governato dall’Unifil che occupi con lo spazio tra il confine con Israele e il fiume, dietro al fiume l’esercito regolare libanese e poi gli Hezbollah. (Ildenaro.it)

Libano - Tajani : “I soldati italiani non si toccano” - Le tensioni in Libano, al centro delle preoccupazioni del governo. Gli interventi, oggi, dei ministri Tajani e Crosetto. Servizio di Augusto Cantelmi The post Libano, Tajani: “I soldati italiani non si toccano” first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Libano - Tajani : “Soldati italiani non si toccano - non sono Hezbollah” - Continuiamo a mantenere ferma la nostra posizione di condanna per quanto accaduto. Mi sono rivolto ancora una volta al ministro degli Esteri israeliano e al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. “Non sono Hezbollah i nostri soldati, ma sono portatori di pace. ”, aggiunge il numero uno della Farnesina. (Lapresse.it)