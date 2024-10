Stellantis: sindacati irpini in preparazione per lo sciopero nazionale (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è tenuta questa mattina presso la sede della Fismic/Confsal di Avellino la riunione dei segretari provinciali Fismic/Uglm/Acqf dell'irpinia per la valutazione dell'incontro romano con Tavares e per l'organizzazione della manifestazione che si terrà il 18 ottobre ad Avellino in contemporanea Avellinotoday.it - Stellantis: sindacati irpini in preparazione per lo sciopero nazionale Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è tenuta questa mattina presso la sede della Fismic/Confsal di Avellino la riunione dei segretari provinciali Fismic/Uglm/Acqf dell'a per la valutazione dell'incontro romano con Tavares e per l'organizzazione della manifestazione che si terrà il 18 ottobre ad Avellino in contemporanea

Stellantis : sindacati - anticipata produzione 500 ibrida a Mirafiori-2- - Roma, 11 ott. (LaPresse) – “Siamo consapevoli, tuttavia, che il 2025 sarà un anno cruciale e impegnativo, soprattutto in relazione alla transizione energetica. In particolare, ci preoccupano i temi del costo dell’energia e delle infrastrutture, fattori chiave per garantire la competitività del settore. (Lapresse.it)

Crisi Stellantis - presto un consiglio provinciale con amministratori e sindacati - Si è conclusa nelle ore scorse la commissione consiliare presieduta dal Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e Presidente della Commissione, Gianluca Quadrini, convocata con urgenza e dedicata all’esame della crisi che sta colpendo lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San... (Frosinonetoday.it)

Automotive e Stellantis : i sindacati incrociano le braccia - Il piano industriale, a partire da Stellantis, dovra? prevedere missioni produttive sufficienti a saturare tutte le fabbriche, nonche? investimenti negli enti di ricerca e piu? in generale negli enti centrali. Per tutte queste ragioni, nella giornata di venerdi? 18 ottobre 2024, Fim, Fiom e Uilm proclamano uno sciopero di 8 ore del settore automotive e delle imprese della componentistica, con ... (Anteprima24.it)

Stellantis - i sindacati annunciano lo sciopero : “Non solo gli operai - scenda in piazza il popolo. Rischiamo di non essere più Paese industriale” - “Noi speriamo che la manifestazione sia di popolo, non solo delle lavoratrici e dei lavoratori – ha concluso – se perdiamo l’automotive rischiamo che questo Paese non sia più un Paese industriale“. Noi scioperiamo e manifestiamo a Roma perché il rischio che si sta aprendo è che il fallimento delle classi dirigenti si scarichi sui lavoratori e le lavoratrici”, così Michele De Palma, segretario ... (Ilfattoquotidiano.it)