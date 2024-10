Stellantis, Salvini: "Tavares dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Il settore è in crisi anche per colpa sua. L'ad di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. L'ad e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell'auto italiana. Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana". Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione dell'intera linea M4 a Milano, rispondendo a una domanda sull'audizione di ieri alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato di Carlos Tavares, ad Stellantis. Liberoquotidiano.it - Stellantis, Salvini: "Tavares dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Il settore è in crisi anche per colpa sua. L'ad di. L'ad e la dirigenza diroagli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell'auto italiana. Non è più in condizione diniente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana". Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo, a margine dell'inaugurazione dell'intera linea M4 a Milano, rispondendo a una domanda sull'audizione di ieri alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato di Carlos, ad

