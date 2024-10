Stellantis, l'affondo di Salvini su Tavares: "Si vergogni e chieda scusa" (Di sabato 12 ottobre 2024) «Il Settore dell'automotive è in crisi anche anche per colpa sua. L'ad di Stellantis dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa». Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione di M4 a Milano non le manda a dire all'ad di Stellantis Carlo Tavares che ieri ha parlato in audizione al Parlamento. «L'ad e la dirigenza di Stellantis dovrebbero chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell'auto italiana. Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana», ha concluso. Il dirigente del gruppo degli Elkann è tornato a chiedere incentivi e soldi al governo. Iltempo.it - Stellantis, l'affondo di Salvini su Tavares: "Si vergogni e chieda scusa" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) «Il Settore dell'automotive è in crisi anche anche per colpa sua. L'ad didovrebbe vergognarsi e chiedere». Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteoa margine dell'inaugurazione di M4 a Milano non le manda a dire all'ad diCarloche ieri ha parlato in audizione al Parlamento. «L'ad e la dirigenza didovrebbero chiedereagli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storia dell'auto italiana. Non è più in condizione di chiedere niente per come hanno mal gestito e mal amministrato un'azienda storica italiana», ha concluso. Il dirigente del gruppo degli Elkann è tornato a chiedere incentivi e soldi al governo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salvini mostra i muscoli (in ritardo) : “L’ad di Stellantis si vergogni - la crisi dell’auto è anche colpa sua”. Confindustria : “Altri incentivi? Pazzia” - “Noi abbiamo bisogno che le produzioni in Italia vengano mantenute e chiedere ulteriori incentivi mi sembrava onestamente una pazzia”, manda a dire Orsini. Una posizione che pare condivisa dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che pure dal canto suo non è certo timido nel chiedere regalie per le imprese a carico del bilancio pubblico. (Ilfattoquotidiano.it)

Stellantis - Salvini : “Tavares dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Settore in crisi anche per colpa sua” - . L'articolo Stellantis, Salvini: “Tavares dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione dell’intera linea M4 a Milano, rispondendo a una domanda sull’audizione di ieri alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato di Carlos Tavares, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Carlos Tavares : «Produrre in Italia costa il 40% in più». Le opposizioni fanno muro : «Neanche un euro a Stellantis senza un piano concreto» - «Abbiamo fatto i compiti a casa, abbiamo lavorato molto duramente per fare in modo che le vetture e i componenti che usiamo siano in linea con i requisiti fissati», ha detto Tavares durante l’audizione. Forza Italia: «Rivedere il Green Deal» Il riferimento dell’amministratore delegato di Stellantis è alle richieste che arrivano dai partiti della maggioranza di governo di rivedere il Green ... (Open.online)

Carlos Tavares : «Produrre in Italia costa il 40% in più». Le opposizioni fanno muro : «Neanche un euro a Stellantis senza un piano concreto» - Non è corretto fare una grande insalata». Perché invece noi abbiamo visto dei segnali di disimpegno, di disinvestimento», ha commentato Elly Schlein, segretaria del Pd, nel corso dell’audizione. Il problema sono i costi troppo alti in Italia, il 40% più alti di quelli che devono sostenere i nostri concorrenti», ha osservato il numero uno di Stellantis. (Open.online)