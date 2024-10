Sinner-Machac, oggi la semifinale di Shanghai: orario e dove vederla in tv (Di sabato 12 ottobre 2024) L'azzurro sfida il tennista ceco che ha eliminato Alcaraz Jannik Sinner affronterà oggi Tomas Machac, nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro sarà in campo a partire dalle 10.30 italiane di sabato 12 ottobre e - in diretta tv e streaming - se la vedrà con il tennista ceco, già battuto lo scorso marzo Sbircialanotizia.it - Sinner-Machac, oggi la semifinale di Shanghai: orario e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'azzurro sfida il tennista ceco che ha eliminato Alcaraz JannikaffronteràTomas, nelladel Masters 1000 di. L'azzurro sarà in campo a partire dalle 10.30 italiane di sabato 12 ottobre e - in diretta tv e streaming - se la vedrà con il tennista ceco, già battuto lo scorso marzo

