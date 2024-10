Liberoquotidiano.it - Sinner domina? E Machac perde il controllo: cosa urla al pubblico cinese | Video

(Di sabato 12 ottobre 2024) Se la ride anche Roger Federer, seduto in tribuna a Shanghai con occhiali da sole, giacchetto nero e maglietta bianca, quasi in incognito, per godersi la semifinale tra Jannike Tomas. L'azzurro, numero 1 al mondo, sta menando le danze regalando lampi di spettacolo assoluto, come quando nel momento clou del secondo set, giocato in grande equilibrio, colpisce talmente forte la pallina da sfasciare letteralmente la racchetta dell'avversario. A un certo punto, il ceco numero 33 del mondo, potente, veloce, molto attento e assai insidioso, accoglie gli applausi a scena aperta perdelpresente allargando le braccia e protestando platealmente con gli spettatori. "What about me?", traducibile con un bambinesco "E a me no?"., che è al servizio, sorride di gusto sotto il cappellino bianco ben calato in testa.