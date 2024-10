Sinner colpisce troppo forte e rompe la racchetta di Machac. Il ceco ironizza e gli mostra... il cimelio (Di sabato 12 ottobre 2024) Un uragano azzurro. Il secondo set della semifinale di Shanghai tra Sinner e Machac è stato caratterizzato da grande tensione e spettacolo . Dopo aver eliminato Alcaraz, il ceco puntava alla finale e per lunghi tratti ha messo in difficoltà Sinner, ma l'italiano ha prevalso con talento e determinazione, vincendo 6-4 7-5. Machac, sebbene sconfitto, ha impressionato per il suo percorso nel torneo e Feedpress.me - Sinner colpisce troppo forte e rompe la racchetta di Machac. Il ceco ironizza e gli mostra... il cimelio Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) Un uragano azzurro. Il secondo set della semifinale di Shanghai traè stato caratterizzato da grande tensione e spettacolo . Dopo aver eliminato Alcaraz, ilpuntava alla finale e per lunghi tratti ha messo in difficoltà, ma l'italiano ha prevalso con talento e determinazione, vincendo 6-4 7-5., sebbene sconfitto, ha impressionato per il suo percorso nel torneo e

Sinner batte Machac in 2 set e va in finale contro Djokovic - "Chiudere l'anno da numero 1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare", ha detto l'altoatesino subito dopo il match, chiuso in due set. Ogni finale è diversa, devo giocare il meglio possibile per trovare le giuste soluzioni". Djokovic in finale contro Sinner Novak Djokovic più forte dei malanni fisici. (Agi.it)

Machac interrompe il match con Sinner e si rivolge al pubblico di Shanghai : “Ma che dite di me?” - "Ti amo Roger!", "Ti amo Sinner!", urlavano dalle tribune di Shanghai durante la semifinale del torneo ATP 1000 che è stata vinta dal campione azzurro. Ed allora Thomas Machac ha fermato il match e ha detto lui qualcosa al pubblico cinese...Continua a leggere . (Fanpage.it)

Masters 1000 Shanghai - Machac scherza con Sinner : “Hai rotto tu la racchetta - tiri troppo forte” - . Machac ha successivamente indicato Sinner, dicendo: “Me l’hai rotta tu! Tiri troppo forte“. Sinner si è avvicinato alla rete per sentire meglio, il ceco ha ripetuto quanto detto e i due sono scoppiati a ridere, prima di tornare a giocare. Nel corso della partita tra Tomas Machac e Jannik Sinner, valida per la semifinale del Masters 1000 di Shanghai e poi vinta dall’azzurro, i due tennisti ... (Sportface.it)