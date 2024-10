Sinner: a Shanghai la terza finale Masters 1000 in stagione, l’ottava in totale (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner ha appena raggiunto la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 battendo in due set l’ostico Tomas Machac. Per l’altoatesino si tratta della terza finale 1000 stagionale dopo quelle di Miami a fine marzo e Cincinnati a metà agosto, entrambe vinte per 2-0 rispettivamente contro Grigor Dimitrov e Frances Tiafoe. Per l’azzurro quella sul cemento della metropoli cinese sarà anche l’ottava finale totale stagionale: il bilancio finora è di 6-1, con l’unica sconfitta che è arrivata la scorsa settimana a Pechino contro Alcaraz. Oltre ai due Masters 1000 già citati e ai due slam – Australian Open e US Open -, Sinner si è imposto anche nei 500 di Rotterdam e Halle, quest’ultimo il primo torneo vinto su erba in carriera. Impressionante anche lo score totale, che recita per il momento 16 titoli a fronte di sole 5 sconfitte in finale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannikha appena raggiunto ladeldi2024 battendo in due set l’ostico Tomas Machac. Per l’altoatesino si tratta dellastagionale dopo quelle di Miami a fine marzo e Cincinnati a metà agosto, entrambe vinte per 2-0 rispettivamente contro Grigor Dimitrov e Frances Tiafoe. Per l’azzurro quella sul cemento della metropoli cinese sarà anchestagionale: il bilancio finora è di 6-1, con l’unica sconfitta che è arrivata la scorsa settimana a Pechino contro Alcaraz. Oltre ai duegià citati e ai due slam – Australian Open e US Open -,si è imposto anche nei 500 di Rotterdam e Halle, quest’ultimo il primo torneo vinto su erba in carriera. Impressionante anche lo score, che recita per il momento 16 titoli a fronte di sole 5 sconfitte in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masters 1000 Shanghai 2024 : Sinner doma Machac e vola in finale - Anche ad inizio secondo set Machac parte colpendo forte e preciso in risposta, ma questa volta Sinner non cede il servizio e anzi tiene ai vantaggi grazie a tre ace senza concedere palle break. The post Masters 1000 Shanghai 2024: Sinner doma Machac e vola in finale appeared first on SportFace. Prova di grande maturità da parte dell’azzurro, che ha trionfato non senza qualche difficoltà, al ... (Sportface.it)

Masters 1000 di Shanghai - Sinner batte Machac e conquista la finale - Articolo completo: Masters 1000 di Shanghai, Sinner batte Machac e conquista la finale dal blog Lettera43 . Il fuoriclasse azzurro ha chiuso l’incontro con 27 vincenti e 9 errori, 10 ace e un doppio fallo. Nella finale del torneo cinese l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. (Lettera43.it)

Masters 1000 Shanghai - Sinner neutralizza Machac in due set e conquista l’ottava finale della stagione - . 64esima vittoria stagionale e ottava finale raggiunta per Jannik Sinner. Nell’occhio del ciclone, dopo alcuni legittimi momenti di sconforto, Sinner ha continuato a giocare e vincere da numero 1. “Tiri troppo forte!”, urla Machac all’altoatesino: costretto a cambiare la racchetta, si riporta in parità. (Ilfattoquotidiano.it)

Sinner nella storia: batte Machac, vola in finale a Shanghai e chiuderà l'anno da numero 1 - Jannik si impone 6-4 7-5 contro il ceco che aveva eliminato Alcaraz ai quarti. Per l'ottava volta quest'anno è arrivato all'ultimo atto di un torneo. Sfiderà uno tra Djokovic e Fritz ... (gazzetta.it)

Sinner, finale a Shanghai con uno tra Djokovic e Fritz: quando gioca, orario e dove vederla in tv e streaming - Sessantaquattresima vittoria stagionale, eguagliando il record del 2023. Successo consecutivo numero 54 contro avversari fuori dalla Top 20. E ottava finale in stagione. Jannik Sinner non si ferma e.. (ilmessaggero.it)

Sinner batte Machac in 2 set e va in finale - Dopo il convincente successo ai quarti contro Daniil Medvedev, Jannik Sinner si prepara per il penultimo atto del Masters 1000 di Shanghai. Il numero uno al… Leggi ... (informazione.it)