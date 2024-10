Ilgiorno.it - Sicurezza stradale. Dieci interventi per salvare i pedoni

(Di sabato 12 ottobre 2024) In città per lasono in corso o vicini all’esecuzione 10su incroci e attraversamenti pedonali e altri 10 sugli impianti semaforici, per un investimento totale di 1 milione e 200mila euro di fondi comunali. Si tratta in particolare di semafori nuovi e più sicuri, passaggi pedonali smart (attivati tramite pulsante o sensore con prenotazione) e un’attenzione particolare per la cura degli incroci in prossimità delle scuole. I lavori si inseriscono in un più ampio progetto di protezione degli utenti vulnerabili, in particolare in aree con elevato flusso pedonale.