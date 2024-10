Biccy.it - Sfogo notturno di Lorenzo contro Helena e Shaila: “Si meritano uno che …”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ormai è chiaro cheSpolverato ha qualche problema con la sua impulsività e spesso partorisce frasi infelici, come quando ha chiesto ase in passato uno dei suoi ex l’avesse picchiata o quando ha detto che non permette a “nessuno di mettergli i piedi in testa, tanto meno ad una donna“. Ieri notte il gieffino ha discusso in maniera accesa cone dopo ha avuto unodurante il quale ha fatto un mezzo scivolone. LodiSpolverato: “Basta non mi merito tutto questo, io fino a ora non le ho insultate”. Dopo la discussione consi è appartato con Amanda e durante losi è morso la lingua dicendo che la Gatta e la Prestes ‘meriterebbero un ragazzo che’: “Sono stufo, ma proprio stanco. Che schifo guarda. Ci sono stati scontri troppo forti con parole che non mi merito e non mi sono mai meritato. Non ho fatto nulla di male.