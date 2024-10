Scontro frontale tra due auto sulla Palermo-Sciacca, tre morti e tre bambini feriti nell'incidente (Di sabato 12 ottobre 2024) incidente stradale sulla Palermo-Sciacca: tre persone sono morte in un violentissimo Scontro tra due auto, feriti tre bambini Notizie.virgilio.it - Scontro frontale tra due auto sulla Palermo-Sciacca, tre morti e tre bambini feriti nell'incidente Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 12 ottobre 2024)stradale: tre persone sono morte in un violentissimotra duetre

